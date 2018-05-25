Сергей Цивилев: «На Петербургском международном экономическом форуме планируется подписание около 15 соглашений различного уровня»

При этом часть соглашений уже подписана. Как отметил глава региона: «Можно сюда отнести участие в карте «Здоровье 360» и договоренности с Российским союзом промышленников и предпринимателей. Это подписание с Приморским краем, с Российскими Железными дорогами о строительстве угольного терминала в Приморском крае. Подписание соглашения с Почтабанком. Планируется подписание со Сбербанком, с Правительством Москвы и Санкт-Петербургом и многие другие интересные соглашения.»

Подробности работы и.о. главы региона на Петербургском экономическом форуме в 19:30 на СТС КУЗБАСС.