Сергей Цивилев обозначил одну из основных проблем Кузбасса

На Петербургском международном экономическом форуме Глава региона отметил, сегодня остро стоит вопрос с достройкой скоростной трассы «Кемерово — Ленинск-Кузнецкий» и объездной дорогой вокруг Кемерово, а также с обеспечением ж/д, авиа- и автодоступности Шерегеша и Таштагола.

– «Через центр Кемерова проходит федеральная автомобильная трасса. За сутки проезжает 12 500 машин, это примерно одна треть всей нагрузки на экологию города. Плюс, транспорт разбивает городские дороги, мешает организации движения в городе. Объезда нет, хотя этот вопрос поднимался ещё в советские времена, но до сих пор он не решён — даже к проектированию не приступили. Кроме того, у нас есть еще недостроенная скоростная трасса «Кемерово — Ленинск-Кузнецкий», которая должна выйти на автодорогу до Новокузнецка нам уже выделили 1 млрд рублей в этом году, и к осени следующего года трасса будет целиком построена», — цитирует Сергея Цивилева ТАСС.

Также глава Кузбасса отметил. Регион имеет большие перспективы в развитии туристического кластера — это одна из хороших точек роста экономики Кузбасса. Главным образом речь идёт об увеличении турпотока в Шерегеш.

– «В 2000-ых годах там было 22 000 туристов, а в последние годы мы достигли уровня в миллион отдыхающих в год. Даже Дмитрий Анатольевич Медведев, когда я ему рассказывал про Шерегеш и убеждал развивать, мне отвечал: «А я сам там два раза был, а я сам катался там на лыжах. Я сам знаю, что «пухляк» есть только в Шерегеше», отметил Цивилев. Но по своему потенциалу этот курорт может принимать и более трёх миллионов человек, а на сегодня темпы развития приостановились.

Сергей Цивилев добавил, что в этой связи необходимо развитие существующего аэропорта в Новокузнецке с целью сделать его большим международным хабом; оттуда планируется запустить комфортабельный пассажирский поезд до Шерегеша — по грузовой дороге, которую необходимо достроить для запуска поезда.