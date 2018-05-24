Спартакиаде Молодежного парламента Кузбасса прошла в Кемерове

16 команд из 15 муниципалитетов сегодня встретились на ежегодной спартакиаде Молодежного парламента Кузбасса. Организатор состязаний — Совет народных депутатов Кемеровской области. Лучшие представители территорий ставили личные и командные рекорды.

Военно-патриотическая игра «Зарница» многим знакома с детства. Несколько площадок. На каждой — свое задание. Установка палатки на скорость, оказание первой медицинской помощи пострадавшему, тяга гири и сборка-разборка автомата.

Дмитрий ДАВИДЕНКО

ЧЛЕН МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА, Г.КЕМЕРОВО

«Очень давно еще в школе, когда ездил на военно-полевые сборы, собирал-разбирал. Сейчас вспоминаю. Навыки остались, но скорость уже не та.»

Погода в этот день явно вела свою игру. Но ребята продолжали выполнять задания, тем самым показав — трудности только объединяют.

Сергей ТАТАРИНЦЕВ

ЧЛЕН МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА, НОВОКУЗНЕЦКИЙ Р-Н

«Сейчас солнце светит. Мы сюда ехали, у нас по трассе был очень сильный ураган. Просто-напросто, снегопад. Сюда приехали. Снег сильный пошел. Перед этим мы поехали на возложение цветов. И я считаю, нас это не испугало, а наоборот — это закрепляет.»

На 7 спартакиаду приехало 16 команд из 15 муниципалитетов области. Новокузнецкий и Крапивинский районы, Ленинск-Кузнецкий, Киселевск, Гурьевск, Мыски, Юрга. В прошлом году местом проведения был выбран Яйский район. В этом — Кемерово.

Денис КУКСОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Эта спартакиада у нас ежегодная. Приурочена она к 9 мая, к Дню Победы. Ну и в этом году она в городе Кемерово. Почему мы стали проводить — потому что у города Кемерова в этом году юбилей. 100 лет ему исполняется. Поэтому я думаю, что и ребятам будет интересно познакомится с историей города Кемерова.»

Такие мероприятия проводятся не только для того, чтобы узнать кто самый сильный и быстрый. Это площадка, на которой встречаются молодежные парламенты разных городов и районов. Знакомятся, делятся опытом. Небольшой старт для дальнейшей совместной работы.

Роман РЕПИН

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Мы в своей работе молодежного парламента всегда придерживаемся принципа того, чтобы познакомить, пообщаться, привлечь. Наша основная задача, как парламента области — объединить молодежь, услышать ее.»

Финалом спартакиады стало самое массовое и командное испытание — перетягивание каната. В общекомандном зачете победу одержал молодежный парламент Тяжинского района.

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