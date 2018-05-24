Несколько сотен отработанных покрышек обнаружили экологи в одном из заброшенных зданий Новокузнецка

Сегодня волонтеры незаконную свалку начали ликвидировать.

Заброшенное кирпичное здание в одном из районов города. Практически весь первый этаж заполнен старыми покрышками. Обнаружить их экологам помогли местные жители. Позвонили по телефону горячей линии Комитета охраны окружающей среды и сообщили о незаконной свалке. Специалисты совместно со студентами экологического отряда выехали на место.

Сония КОЛДОЯКОВА

УЧАСТНИЦА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОТРЯДА

«Я хочу дышать свежим воздухом. И мне приятно идти по земле, которая убрана. И приятно проходить мимо помещений, где нет таких свалок. И вообще, мне комфортно жить в чистоте. Как поступила в университет, решила вступить в группу «Экос», в нашу коллективную группу.»

Ликвидируют свалку в рамках акции «Шины в переработку». В Новокузнецке она стартовала год назад. За это время экологи утилизировали почти шестьдесят тонн отработанных покрышек. Присоединиться может каждый житель Новокузнецка. Не только позвонить по телефону горячей линии и сообщить о захламленной территории, но и предложить свою помощь в уборке. А экологи предоставят транспорт для перевозки.

Ксения ШВЕЦОВА

КОРРЕСПОНДЕНТ

«В этом году это первая несанкционированная свалка, которую удалось обнаружить волонтерам. Старых покрышек здесь несколько сотен. Поэтому убрать все за раз не удалось. Но экологи планируют очистить территорию в ближайшее время.»

Экологическая акция помогает не только очистить город от множества незаконных свалок, но и дает старым покрышкам вторую жизнь.

Мария МАКЕВНИНА

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ КОМИТЕТА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Г. НОВОКУЗНЕЦКА

«Данные шины будут использованы как вторсырье. На заводе по переработке покрышек из них делают резиновую крошку. Из резиновой крошки делают различные покрытия для детских площадок, для улиц, для дома.»

Сейчас специалисты Комитета окружающей среды проводят регулярный мониторинг шиномонтажных станций. Особенно в сезон, когда автолюбители меняют зимнюю резину на летнюю и наоборот. В этот период предприниматели могут бесплатно утилизировать отработанные покрышки. Для этого необходимо подать заявку на завод по переработке. Такие меры, уверяют экологи, помогут предотвратить появление очередных свалок.

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