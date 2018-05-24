Владельцы маломерных судов в Кузбассе готовятся к сезону навигации

Константин Коваленко — рыбак, спасатель и просто любитель отдыха на воде. Его увлечение моторными лодками началась случайно. Друг предложил прокатиться. С тех пор каждый сезон Константин выходит на воду. За восемь лет — это уже третье судно. Перед сезоном проверяет исправность и все необходимые принадлежности для безопасности: жилеты, весла, канат.

Константин КОВАЛЕНКО

УЧАСТНИК ВОДНО-МОТОРНОГО КЛУБА «ВОЛНА»

«Здесь пять посадочных мест, пять жилетов. Но, как правило, еще один-два жилета на всякий случай лежат. Кого-то вытащищь. Такое часто бывает.»

До начала сезона навигации сотрудники ГИМС патрулируют реки и озера. В межсезонье на воду могут выходить только специалисты контрольно-надзорных, спасательных и природоохранных органов, полиция. Штраф за нарушение навигационного сезона — от одной до трех тысяч рублей.

Анастасия ФЕДОТОВА

КОРРЕСПОНДЕНТ

«По традиции, сезон навигации открывается в последнюю пятницу мая. И это сделано не случайно — к этому моменту уже завершается паводок. Но владельцам маломерных судов не стоит забывать, что течение по-прежнему остается быстрым, а вода — нестабильной.»

Владельцы лодок и катеров должны предоставлять свое судно на освидетельствование каждые пять лет. Инспекторы ГИМС проверят его на суше. И обязательно — на плаву. Оценят техническое состояние корпуса, оборудования и мореходные качества: плавучесть, непотопляемость, управляемость.

Сергей ВОЛХОНСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ

«Каждый судоводитель должен осмотреть свое судно как минимум визуально: нет ли каких-то пробоин, червоточин, вмятин, через которые вода может попадать в судно. Герметичные пространства в судне должны быть полностью загерметизированы. Не должны быть никакие протечки воды.»

Сезон навигации в Кемеровской области откроется уже завтра. Продлится до 28 октября. И Константин Коваленко уверен, для него он пройдет без происшествий. Ведь безопасность на воде для опытного рыбака — прежде всего.

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