Последний звонок прозвучал сегодня для почти 38 тысяч учащихся девятых и 11-х классов

Необычно прощались со школой калтанские выпускники. Колокольчик каждый из них принял, как эстафету и отправил в небо воздушный шарик, загадав свое желание.

Мария АГАЛАКОВА

ВЫПУСКНИЦА

«Вроде бы радость, что закончили школу. Но в то же время — далее взрослая жизнь, к которой ты ещё не знаешь, готов или нет. Жить одним — поступать в университет. Медицинский. Там еще почти 11 лет.»

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