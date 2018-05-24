В Кемерове судебные приставы и уполномоченный по правам ребенка провели рейд по неплательщикам алиментов

В 2018 году в области возбуждено более шестисот уголовных дел по факту невыплаты по своим обязательствам.

Полмиллиона рублей. Такую сумму задолжал гражданин двум своим детям. Учитывая, что живет с ними вместе. И с взыскателем. То есть, бывшей женой. От камер прячется, вину не признает. Из собственного имущества — только матрац на кухне. Но им за многолетний долг расплатиться не получится.

Ирина ФИЛИППОВА

СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ

«Была повторно проведена с ним разъяснительная беседа, в которой указано, что в случае если они в дальнейшем не будут выплачивать алименты в течение 2 месяцев со дня вступления в законную силу постановления суда, они будут привлечены к уголовной ответственности по статье 157.»

А в этом доме алиментщик проживает вместе со своими родителями. Долг — 200 тысяч рублей. Но этот гражданин от диалога не бежит. Прежде чем перейти к кардинальным мерам, судебные приставы совместно с уполномоченным по правам ребенка проводят разъяснительную беседу. Пытаются решить проблему мирным путем — убедить, что цель такого визита — не посадить алиментщика в тюрьму, а помочь его же детям.

Дмитрий КИСЛИЦЫН

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЁНКА В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Должники все делятся на несколько категорий. Кто-то не выполняет своим обязанности по ряду причин. Кто-то оказался безработным. Кто-то в тяжелой жизненной ситуации. Они уклоняются не по какому-то умыслу. А есть категория, которые сознательно не хотят этого делать.»

Кстати, среди алиментщиков, вопреки стереотипам, не только отцы. Но и матери. По Кузбассу — 21%. В 2018 году оконченных и прекращенных дел почти 6 тысяч на общую сумму более 600 миллионов рублей. И это не просто цифры. Еда, лекарства, игрушки, новые коляски и поддержка, чтобы жить дальше.

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