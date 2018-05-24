Открытие Крымского моста. Как это было, и какое значение это событие несет для туристов из Кузбасса. Прямое включение. (повтор)

Стратегическая задача развития, но уже федерального уровня. Крымский мост официально открыт. Всего через два года и три месяца после начала строительства сдана автомобильная часть. О том, как готовился Крым к самому важному открытию и что дает его открытие туристам из Кузбасса уже готовы рассказать наши коллеги. На прямой связи со студией корреспондент телеканала «Евпатория ТВ» Елена Платонова.

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