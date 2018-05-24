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Открытие Крымского моста. Как это было, и какое значение это событие несет для туристов из Кузбасса. Прямое включение. (повтор)

Другие новости от 24.05.2018

Стратегическая задача развития, но уже федерального уровня. Крымский мост официально открыт. Всего через два года и три месяца после начала строительства сдана автомобильная часть. О том, как готовился Крым к самому важному открытию и что дает его открытие туристам из Кузбасса уже готовы рассказать наши коллеги. На прямой связи со студией корреспондент телеканала «Евпатория ТВ» Елена Платонова.

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