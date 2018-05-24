Сергей Цивилев участвует в работе Петербургского международного экономического форума

Глава региона уже обсудил строительство в Кузбассе торгового центра нового поколения: безопасного, современного, экологически ориентированного. В центре внимания и развитие образования в России. При этом особо подчеркнута роль частных инвестиций. По словам экспертов, сейчас нужно реализовывать проект системы эффективных школ, который поможет создать современные условия для обучения детей и подростков.

Кстати, у нас есть Telegram-канал, где мы публикуем новости, видео и эксклюзивный медиаконтент специально для подписчиков мессенджера. Присоединиться к каналу можно по ссылке https://t.me/ctckuzbass