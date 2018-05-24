Сергей Цивилев обсудил строительство в Кузбассе современных и безопасных ТРЦ

ТРЦ в Кузбассе должны быть безопасными и современными. Во время петербургского международного экономического форума Сергей Цивилев обсудил строительство в нашем регионе торгового центра нового поколения.
Фото: ako.ru
ТРЦ в Кузбассе должны быть безопасными и современными. Во время петербургского международного экономического форума Сергей Цивилев обсудил строительство в нашем регионе торгового центра нового поколения.
Фото: ako.ru
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