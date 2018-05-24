Смертельная авария на выезде из Кемерова (комментарий Госавтоинспекции)

Утром в популярном паблике в соцсети «ВКонтакте» появилось видео, на котором запечатлены последствия ДТП с участием такси и автобуса. Авария произошла на Таврической улице на выезде из города. Как подтвердили сотрудники ГАИ — с летальным исходом.

Анна ТАНЦЕРЕВА

ЗАМ.НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ПРОПОГАНДЫ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ ГИБДД КУЗБАССА

«Сегодня около половины десятого на улице Таврическая в посёлке Комиссарово областного центра произошло столкновение автомобиля ВАЗ 2114 и пригородного автобуса МАЗ, который следовал по маршруту Кемерово — Плотниково. На месте происшествия погиб водитель легкового автомобиля. За медицинской помощью обратились два пассажира автобуса. Предварительно установлено, что совершению ДТП предшествовал манёвр, совершенный водителем автомобиля « Mitsubishi», который не убедился в безопасности, попытался обогнать попутный автобус по встречной полосе, где в тот момент двигался ВАЗ. Пытаясь избежать ДТП с иномаркой, водитель ВАЗа не справился с управлением и совершил столкновение с автобусом.»