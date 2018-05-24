Тяжелоатлеты из Кузбасса – многократные призеры Кубка Сибири

В Новосибирске завершились всероссийские соревнования «Кубок Сибири» по тяжелой атлетике. В турнире принимала участие вся сборная России. Спортсмены Кемеровской области показали следующие результаты:

1 место – Алеева Татьяна – мастер спорта международного класса, в весовой категории до 63 кг, с результатом в сумме двоеборья 200 кг, город Кемерово.

1 место – Третьякова Мария – мастер спорта, в весовой категории до 90 кг, с результатом в сумме двоеборья 195 кг, город Кемерово.

2 место – Тыдыякова Татьяна – мастер спорта, в весовой категории до 75 кг, с результатом в сумме двоеборья 205 кг, город Мыски.

2 место – Соловьева Татьяна – кандидат в мастера спорта, в весовой категории до 90 кг, с результатом в сумме двоеборья 155 кг, город Кемерово.

1 место – Петров Сергей — мастер спорта международного класса, в весовой категории до 77 кг, с результатом в сумме двоеборья 323 кг, город Новокузнецк.

2 место – Купцов Георгий – мастер спорта международного класса, в весовой категории до 105 кг, с результатом в сумме двоеборья 350 кг, город Новокузнецк.

3 место – Таскаев Евгений – мастер спорта, в весовой категории до 105 кг, с результатом в сумме двоеборья 303 кг, город Кемерово.