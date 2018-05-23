В Кемерове во время проведения дорожных работ рабочие нашли деревянные части старых трамвайных линий

Примерно конца 1940-х годов. Отметим, в наши дни трамвайных путей на главной улице Кузбасса уже нет. Находкой заинтересовались музейщики. Сейчас шпалы готовят к тому, чтобы выставить их в областном Краеведческом музее.

Любовь КУЗНЕЦОВА

СТАРШИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК КЕМЕРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

«Одним из элементов урбанизации была прокладка трамвайных линий. И, в данном случае, мы с вами видим то, что осталось от трамвайной линии, поскольку трамвай в то время проходил по улице Советской. Поворот у него как раз был около Краеведческого музея, и он доходил до площади Волкова.»

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