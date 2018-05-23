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Кузбасская делегация вернулась с одного из самых главных фестивалей художественной гимнастики «Алина»

Другие новости от 23.05.2018

Заряженные выступлениями юных спортсменов дети из Кузбасса уже поставили себе новую цель.

Ледовый дворец. Несколько сотен профессиональных спортсменов. Для юных кузбассовцев эта поездка – мечта. И она осуществилась. Танцоры, акробаты, гимнасты. Парят в воздухе и завораживают грацией. На них, как на волшебников, смотрят самые главные зрители. Воспитанники детских домов, пациенты онкоцентра. Они не только в зале. Но и на сцене. Показывают, чего смогли добиться. Фестиваль «Алина» для них — это надежда и вдохновение. Заряд сил, чтобы жить дальше.

Линнея ЕРМАКОВА
«Мне очень понравилось, это очень красиво. Тут были всякие разные прыжки на батутах, и акробатика, и живая музыка была. Очень было круто. Я хочу научиться делать точно так же, как они. И я приложу все усилия.»

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева организовала этот фестиваль еще 10 лет назад. Юбилейный рассказал историю о том, что все мы родом из детства. И важно — сберечь детские впечатления на всю жизнь. Ребята из Кузбасса побывали на экскурсиях, увидели самые красивые места столицы. Воробьевы горы, Поклонная гора, Красная и Манежная площади.

Дарья ЛЯСОВА
«Я первый раз в Москве. Мне очень нравятся экскурсии. Сегодня мы смотрели на Вечный огонь. И на города-герои. Мне понравился Кремль. Он такой красивый, расписной.»

Проезд и проживание в Москве для всех маленьких участников и гостей фестиваля, постановку номеров и пошив костюмов организовал и оплатил Благотворительный фонд Алины Кабаевой.

Лидия ГАВРИЛЕНКО
ЗАВЕДУЮЩАЯ СЕКТОРОМ ЦЕНТРА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
«К нам было особое внимание на этом фестивале. Мы принимали активное участие в качестве зрителей. И поэтому ребята, как они рассказывают, оценили свои возможности, посмотрели, к чему еще можно стремиться, что не надо останавливаться на достигнутом.»

Сегодня утром делегация из Кузбасса прилетела домой. После путешествия ребята поставили себе цель — обязательно побывать на 11 фестивале «Алина». На сцене. Чтобы вдохновлять других ребят. Таких же, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Но не менее талантливых.

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