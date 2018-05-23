Благотворительная акция по обеспечению многодетных семей семенным картофелем стартовала в Кузбассе

В этом году 4 850 семей, воспитывающие троих и более детей, бесплатно получат по 100 кг картофеля. В Белове картофель уже вручили более чем двумстам пятидесяти семьям.

Наталья ЛЬВУТИНА

ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ СРОЧНОЙ ПОМОЩИ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ Г. БЕЛОВО

«Очень хорошая помощь. И большое количество семей охвачено. Мы хотели бы, чтобы наши граждане получили помощь. Потому что помощь очень ощутима. Но надеемся, что ещё что-то выдадим. Кур, баранов. Ожидаем.»

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