В одной из школ Прокопьевска обрушился потолок

В это время в кабинете, где произошел инцидент, находились старшеклассники. Никто не пострадал. Видео с места происшествия оперативно появилось в соцсетях.

Кабинет иностранного языка. Часть потолка рушится на глазах старшеклассников. Один из них успевает записать произошедшее на видео. Часть штукатурки и фрагменты деревянного перекрытия падают на пол. В результате — отверстие в кровле.

Ксения ШВЕЦОВА

КОРРЕСПОНДЕНТ

«Из-за дождливой погоды состояние кровли ухудшается с каждым днем. Крыша протекает и из-за этого потолок продолжает разрушаться. Находиться здесь все еще не безопасно.»

35-ая школа в Прокопьевске впервые открыла свои двери в 1953-м. Это одно из старейших учебных учреждений города. Однако, как сообщили в администрации, капитального ремонта здесь не было никогда. Здание ветшало. А в октябре 2017-го из-за аварийного состояния кровли верхний этаж полностью закрыли. Учебные занятия проходили только на первых трех этажах.

Ирина БОЙКО

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ПРОКОПЬЕВСКА

«В сентябре пошли дожди и усилились протечки в коридоре. И вот, просто во избежание чего-то сверхъестественного, чисто для того, чтобы обезопасить пребывание детей мы четвертый этаж закрыли. Вообще изолировали пребывание там детей.»

В этом году средства на проведение капитального ремонта из бюджета города были выделены. С подрядной организацией заключили договор. 15 мая строители начали готовить кровлю к реконструкции. А через два дня – 17-го произошло обрушение.

Марина КЛИНОВА

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ШКОЛЫ №35 Г. ПРОКОПЬЕВСКА

«В этом кабинете урок не проходило в момент обрушения штукатурки. Были подготовительные работы к ремонту кровли. Часть детей была привлечена к выносу мебели, различной литературы учебной. Только вот в этом плане были задействованы дети.»

Несмотря на то, что никто не пострадал, случившимся заинтересовались правоохранительные органы.

Строительные работы сейчас приостановлены. По закону на следственные проверки отводится десять суток. О результатах мы обязательно расскажем в наших следующих сюжетах.

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