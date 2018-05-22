Последний звонок для кузбасских выпускников прозвенит 24 мая

За каждой школой закреплены сотрудники полиции. В охране порядка будут участвовать родительские комитеты, народные дружины, частные охранные предприятия. Продажу алкогольной продукции в стеклянной таре запретят. А 28 мая начнется основной этап сдачи ЕГЭ. В нем примут участие больше 10 тысяч одиннадцатиклассников. Первыми предметами, которые сдадут выпускники, станут география и информатика. Выпускные вечера пройдут 23-его июня.

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