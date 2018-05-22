Прорыв трубы стал причиной потопа в доме №5 по улице Попова

В одной из квартир на 8 этаже прорвало трубу. В результате, новые обои придется клеить даже жителям 1-го этажа.

Юлия ЗОЛОТАРЕВА

КОРРЕСПОНДЕНТ

«Размокла и обвалилась дверная коробка, по всему периметру потолка — разводы. Обои тоже намокли и отходят от стен.»

Потоп произошел в 4 утра. Первыми воду в квартире обнаружили жильцы 6 этажа.

Александр ИВАНОВ

«Находился дома. Услышал звук какого-то взрыва. Прибежал в коридор, увидел, как бежит вода сверху. Побежал будить соседей. Разбудил. Они говорят, у них тоже бежит вода.»

Вместе с женой Александр выносил воду в тазах несколько часов. Теперь жильцам затопленных квартир придется потратиться на ремонт. Заменить обои, линолеум, потолочные плиты.

Причина потопа: прорыв трубы. Она сгнила снаружи на уровне пола в одной из квартир на 8 этаже. Такое бывает, если на трубу долгое время попадает влага. А хозяева проблему не решают.

Олег ТРУБИН

ДИРЕКТОР УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

«Попасть в эту квартиру долго не могли. Из-за этого произошла задержка. То одной квартиры нет, то другой. В перекрытии нужно было заменить трубу. Нашли людей только сегодня. И сегодня все устранено.»

Кроме этого, управляющая компания пообещала возместить жителям ущерб. Свою вину сотрудники не отрицают. Но и жильцов просят быть внимательнее к своему дому. Чтобы избежать прорыва трубы, по возможности, нужно беречь ее от воздействия влаги. А если начало «капать» — обратиться за помощью в управляющую компанию. В случае если все-таки в ваш дом пришла большая вода, а спасательный круг управляющая компания кидать не спешит, обращайтесь с жалобой в Государственную жилищную инспекцию по номеру в Кемерове 36-93-32.

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