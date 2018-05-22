В Новокузнецке жители нескольких домов обеспокоены грудами кирпича, лежащими во дворах уже больше года

Груды кирпича и стены, готовые рухнуть в любой момент. Жители Орджоникидзевского района Новокузнецка вынуждены жить по соседству с руинами. Несколько лет назад этот дом признали аварийным. Позже людей расселили. А в 2017-ом подрядная организация приступила к сносу здания. Однако, работу так и не закончили.

Александра СЕМЕНОВА

«Мы все ждем, когда его вообще уберут. Сравняют хотя бы. Конечно страшно, как не страшно то. И неприятно. Туда и мусор кидают.»

Ксения ШВЕЦОВА

КОРРЕСПОНДЕНТ

«Еще один дом, от которого остались одни руины, расположен на соседней улице. Картина все та же — груда кирпичей и другого строительного мусора. Ограждений тоже нет. И находится все это напротив детского сада.»

Подрядные организации, после работы которых остаются опасные руины, призвать к ответственности местные власти не могут. Согласно договору о социально-экономическом партнерстве, который заключает администрация города с предпринимателями, снос аварийных строений частная компания должна выполнять за свои деньги. Сроков нет. Фактически, подрядные организации выступают в роли волонтеров.

Денис ИВАНОВ

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ КОМИТЕТА ЖКХ АДМИНИСТРАЦИИ Г. НОВОКУЗНЕЦК

«Люди, которые приступают к этим работам, они просто выбирают удобные и интересные для них материалы, которые в дальнейшем можно использовать в своей деятельности. Частенько такое бывает. И оставляют очень большой объем невыполненных работ. И, соответственно, какой нам интерес в дальнейшем работать с такой организацией.»

С недобросовестными подрядчиками, не выполнившими весь объем работ, договор будет расторгнут, уверяют чиновники. Ликвидировать завалы поручат другой организации, по выбору которой местные власти уже объявили конкурс.

Кстати, у нас есть Telegram-канал, где мы публикуем новости, видео и эксклюзивный медиаконтент специально для подписчиков мессенджера. Присоединиться к каналу можно по ссылке https://t.me/ctckuzbass