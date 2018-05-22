В Новокузнецке демонтировали опасную детскую площадку

Специалисты Госжилинспекции выявили многочисленные нарушения требований безопасности: неустойчивые конструкции и острые металлические элементы. Аварийное оборудование ремонту не подлежало. Всего же в Кузбассе с начала весны проверили более двух тысяч игровых и спортивных мест отдыха. В результате выявлено более сотни нарушений.

Ольга ЧЕРНЫШОВА

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ГЖИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Управляющие компании должны ежегодно проводить осмотры. Помимо ежегодных осмотров, должны выполнять регулярные визуальные осмотры, выявлять факты вандализма, разрушений детского оборудования.»

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