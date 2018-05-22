В Кузбассе стартовал ремонт автотрасс по программе «Безопасные и качественные дороги»

Создание современной транспортной инфраструктуры — одно из приоритетных направлений стратегии номер один.

Анастасия ФЕДОТОВА

КОРРЕСПОНДЕНТ

«Строительство на проспекте Советском только началось. Оно продлится в течение всего лета. Жители областной столицы получат не только новое дорожное покрытие. Строители установят через каждые 50 метров новую ливневую канализацию большего диаметра. А это значит, что вода будет уходить с проспекта намного быстрее и новый асфальт прослужит намного дольше.»

Ремонт главной улицы Кузбасса проведут от площади Советов до проспекта Кузнецкого. Дорожники уложат новый верхний слой асфальта и обновят инженерные сети. На работы по приоритетному федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» в этом году из федерального и областного бюджетов выделен 1 млрд 460 млн рублей.

Александра АФАНАСЬЕВА

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ПОДРЯДНЫХ РАБОТ УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА

«Выполнены работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия и устройству выравнивающего слоя асфальтобетона на 7 участках дорог: проспекты Ленинградский, Химиков, Комсомольский, улица Марковцева, Юбилейная и Терешковой.»

В Кемеровском районе работы ведутся на улицах Суховская и Западная. Здесь подрядчики полностью уложили верхний слой асфальта. Осталась отсыпка обочин. В районе планируется отремонтировать почти 3,5 км дорог.

Олег ХМЫЗЕНКО

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА) АО «АВТОДОР»

«Нас постоянно контролируют. Каждый день приезжают, берут вырубки, фотографируют. Я делаю 3-4 фото. До, во время работы и продукт, который после наших работ появляется.»

Всего в кемеровской агломерации планируют отремонтировать более 75 с половиной км дорог. Также в областной столице в рамках программы установят пять светофоров, новое дорожное ограждение и знаки.

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