Глава региона Сергей Цивилев принял участие в запуске цифрового вещания в Кузбассе

Символично, в юбилейный год создания первой телестудии в регионе. Первые местные дикторы вышли в эфир 60 лет назад. Телевидение сегодня значительно изменилось. Новые форматы, прямые трансляции и не только. О возможностях Первого губернского телеканала главе региона сегодня рассказала команда «СТС Кузбасс», где побывал Сергей Цивилев. Он также дал расширенное интервью в прямом эфире радио «Кузбасс FM».

Новости на Первом губернском, «Включайся», «Press-гостиная», «Темы недели». Об основных проектах нашего телерадиоканала главе региона сегодня рассказали руководители и сотрудники «СТС Кузбасс». Показали и телевизионную кухню. Работу телевизионщиков по ту сторону экрана. Режиссеры монтажа, операторы, журналисты, звукорежиссеры и редакторы. Сергей Цивилев познакомился с каждым. Оценил техническое оснащение, побывал в студии, из которой каждый день мы выходим в эфир. Вещая почти на трехмиллионную аудиторию Кузбасса сразу на двух каналах и в сети интернет. Телевидение и радио — основной источник информации. К такому выводу пришел Сергей Цивилев в ходе беседы на радио «Кузбасс FM». В прямом эфире нашей радиостанции глава региона обсудил историю развития регионального вещания и формирование стратегии социально-экономического развития области.

Сергей ЦИВИЛЕВ

И. О. ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Сама программа разбита на 3 этапа. 1 этап — это 18-19 год. Это краткосрочная стратегия, или стратегия рывка. Пока сейчас достаточно высокие цены на уголь и на металл, и они позволяют нам быстро развиваться, мы за 18-19 год должны сделать этот рывок. Поэтому, стратегия 18-19 года — это конкретное мероприятие, конкретные действия, которые можно увидеть, ощутить. Важно, чтобы все жители Кузбасса увидели и почувствовали тенденцию к переменам.»

Полную версию интервью Сергея Цивилева не пропустите на «СТС Кузбасс» уже в эту субботу, 26 мая в 16:00 и на сайте ctc-kuzbass.ru.

Кстати, у нас есть Telegram-канал, где мы публикуем новости, видео и эксклюзивный медиаконтент специально для подписчиков мессенджера. Присоединиться к каналу можно по ссылке https://t.me/ctckuzbass