Журналисты со всего Кузбасса встретились на 6 областной спартакиаде

7 команд со всего Кузбасса. Центр Активного отдыха «Космос». Минус на градуснике. На траве снег. Все это — летняя спартакиада журналистов. С сибирским колоритом.

Евгения ИВАНОВА

УЧАСТНИЦА КОМАНДЫ «27 КАНАЛ», Г. ПРОКОПЬЕВСК

«В спартакиаде лично я уже участвовала в прошлом году. В прошлом году было плавание, бег на коньках. Но в этот раз — летняя спартакиада. И к летним видам спорта мы тоже постарались подготовиться. Хоть и с погодой нам маленечко не повезло. Главное — какой настрой. А настрой у нас отличный.»

Сначала испытания в личном зачете — поднятие гири, пулевая стрельба, дартс и настольный теннис. Несмотря на непогоду, участники находили способы, как оставаться в игре и держать ракетку в руках, даже когда пальцы уже отказывались это делать.

Кристина БАЯНОВА

ВЕДУЩАЯ ПРОГРАММ «СТС КУЗБАСС»

«Мы — самая дружная команда. Потому что, пока я играла в теннис, у меня очень замерзли руки. А перчатки из дома я не взяла. И вот наш дизайнер притащила мне вот такие меховые верхонки. Это оптимальный вариант для сибирского лета, чтобы играть в теннис. СТС – лучший.»

Ольга ТИТОВА

КОРРЕСПОНДЕНТ

«Следующее испытание — командное. Бегущему необходимо преодолеть несколько препятствий. Перепрыгнуть через барьер, перенести гирю или пропрыгать на скакалке и закинуть мяч в цель.»

А готовы журналисты всегда. Команда «СТС Кузбасс», Первого губернского начала тренироваться еще до спартакиады. Вечерами фитнес и тренажерный зал после эфиров. Между съемками — разминки.

Александр СМИРНОВ

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР «СТС КУЗБАСС»

«У нас настрой всегда один — только победить. И участвовать во всех крупных областных мероприятиях. Потому что наша яркая команда должна показать себя везде. Поэтому спартакиаду журналистов она естественно не могла пройти мимо. Мы готовились долго и упорно и результаты, которые показывают наши ребята — что мы команда номер 1 в СМИ Кузбасса.»

Областная спартакиада проходит уже в 6 раз. В этом году посвящена сразу 3 датам. 100-летие Союза журналистов России, 60-летие Союза журналистов Кузбасса и 75-летие Кемеровской области.

Валерий КАЧИН

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КЕМЕРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ

«Мы сегодня получили приветствие от союзов журналистов России. Сказали, что журналист должен быть здоров и силен не только духом, но и телом. Чтобы победы были не только творческие, но и спортивные.»

По итогам спартакиады команда «СТС Кузбасс» вошла в тройку победителей. Доказав, что мы действительно самые Спортивные, Творческие и Сильные.

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