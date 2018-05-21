В Кузбассе продолжаются посевные работы

На сегодняшний день яровой сев выполнен на площади почти 145 тысяч гектаров. Это пшеница, овощи, картофель, рапс, зерновые и зернобобовые. Лидирует Гурьевский район — занято 37% площади. Весенне-полевые работы осложняются погодными условиями. Частые осадки в виде дождя и снега, пониженные среднесуточные температуры воздуха. Хозяйствам перечислили субсидии в размере более 200-сот миллионов рублей из бюджета, что больше прошлого года почти на 23%.

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