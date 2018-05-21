В Белове началось восстановление одной из важнейших магистралей

Она связывает поселок Бабанаково, Чертинский и Новый городок с центром города. Участок протяженностью чуть больше 10 км не ремонтировали несколько десятилетий. При этом — является одним из самых загруженных. Ежедневно здесь проезжают более 30 тысяч автомобилей. На время ремонта на участках дороги организовано реверсивное движение автотранспорта и объездные маршруты. Общая стоимость работ составит 160 миллионов рублей. Половина — средства местного бюджета. Вторая часть — представителей крупного и среднего бизнеса города, угольщиков. Ремонт дорожники планируют завершить в конце июня — в начале июля.

Алексей КУРНОСОВ

ГЛАВА Г.БЕЛОВО

«Работы будут включать в себя: выравнивание дорожного полотна в 2 слоя с проливкой битумом, оформление заездных карманов, автобусных остановок, которые сейчас не выполнены, установка столбов освещения, пешеходные переходы, установка всех дорожных знаков.»

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