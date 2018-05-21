Хозяйственные постройки стали причиной спора между жителями и администрацией одного из районов Калтана

В список объектов, которые должны быть благоустроены по федеральной программе, попали и территории в Калтане. Однако, в одном из районов города для этого необходимо снести деревянные постройки, где хранятся уголь и дрова. Местные жители выступили против.

В этом доме в поселке Малышев Лог централизованного отопления не было никогда. В семидесятых годах жильцам установили паровое. Однако, работает оно только с осени до весны. В остальное время для согревания и приготовления пищи в основном используют печи.

Уголь и дрова жители держат в специальных хозяйственных блоках, предусмотренных для каждой семьи. Только вот места здесь не хватает. Люди нашли выход — построили углярки и дровники.

Тимофей Маркавец живет в этом доме уже больше пятидесяти лет. Во дворе — настоящее хозяйство — дело всей жизни. Оборудовал грядки для овощей. Соорудил несколько деревянных построек, где разводил кур, поросят и кроликов.

Тимофей МАРКАВЕЦ

«Сейчас сажу картошку, помидоры, огурчики. Сейчас сажу. Но вот, заставляют убирать. А куда некуда. Земли нет.»

Убрать деревянные строения потребовала местная администрация. Как выяснилось, хозяйственные постройки люди возвели не на придомовом участке, а на муниципальной земле, на которой находится ДК. В этом году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» власти планируют благоустроить территорию Дома культуры. Поэтому углярки и дровники решили снести.

Людмила СЕКОВА

«А куда нам деваться? Наш дом в 17-ом году — идет как ветхий или аварийный. Когда дом уберут, ну и убирайте эти стайки. С одной стороны, может это и некрасиво, что они тут. Но куда нам деваться? Нам негде больше их построить.»

С вопросом о судьбе хозяйственных построек мы обратились в местную администрацию. Начальник Отдела архитектуры и градостроительства Светлана Байтемирова пояснила, благоустройство территории ДК начнется этим летом. Согласно плану, утвержденному на общественных слушаниях. Жалобы от людей, утверждают чиновники, начали поступать только после того, как стартовала подготовка к реализации проекта. И пока с жителями не будет найден компромисс, власти решили сносить только бесхозные и заброшенные строения, которые не только портят вид, но и представляют опасность для людей.

Светлана БАЙТЕМИРОВА

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«Со многими людьми мы определились так — если у них стоят какие-то будки, то они нанимают каких-то людей, или если их можно вручную перетащить, или какой-то кран — они их перетаскивают на свою территорию и ставят их вровень в одну линеечку со своими сараями. Но условие, что вокруг должно быть чисто и должно быть покрашено.»

Постройки Тимофея Маркавца не снесут. По крайней мере до того, как спорная ситуация будет урегулирована. Чтобы вместо старых и заброшенных стаек в поселке появилось ухоженное место для отдыха и прогулок.

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