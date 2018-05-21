Глава региона Сергей Цивилев провел встречу с генеральным директором СГК Михаилом Кузнецовым

Речь на рабочей встрече шла о перспективах развития в Кузбассе теплоэнергетики – крупных электростанций и тепловых сетей. Акцент сделан на развитии долгосрочных проектов и предстоящей модернизации отрасли.

Михаил КУЗНЕЦОВ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СГК

«Для нас очень важно понимать планы развития области. Потому что предприятия не в безвоздушной среде, не в вакууме находятся, а в этой самой среде промышленной. И нам свои планы нужно обязательно синхронизировать, согласовать. Мы обсуждали как проблемы, которые стоят перед нашей отраслью, так и возможности предоставляющиеся, которые жалко пропускать.»

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