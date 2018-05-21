Раскрыто убийство девушки и ее отца

Трагедия произошла накануне утром в Заводском районе Кемерова. По версии следствия, обвиняемый в квартире потерпевших в течение нескольких дней ремонтировал батареи. Накануне утром в очередной раз он пришел для выполнения работ. Но вместо этого вытащил принесенный с собой нож и нанес ранения 16-летней девочке. Затем, ее отцу. Жена успела закрыться в зале, вызвать сотрудников правоохранительных органов и «скорую помощь». Врачи констатировали смерть обоих. Расследование уголовного дела продолжается.