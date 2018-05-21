Стало известно, какие кемеровские дворы отремонтируют этим летом в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

В списке – более пятидесяти адресов.
|Центральный район
|1
|ул. Ноградская, 13
|2
|ул. Красноармейская, 140
|3
|ул. Красноармейская, 142
|4
|ул. Красноармейская, 144
|5
|просп. Советский, 41
|6
|ул. Притомская Набережная, 11
|7
|просп. Октябрьский, 33
|8
|просп. Октябрьский, 33Б
|9
|ул. Дарвина, 3
|10
|просп. Кузнецкий, 58
|11
|просп. Кузнецкий, 64
|12
|ул. Рукавишникова, 6
|13
|ул. Коммунистическая, 90
|14
|ул. Красноармейская, 122
|15
|ул. Коммунистическая, 122
|16
|ул. Рукавишникова, 14
|17
|ул. Спортивная, 34а
|18
|ул. Спортивная, 36
|Ленинский район
|1
|просп. Московский, 15
|2
|просп. Московский, 17б
|3
|просп. Московский, 13
|4
|ул. Волгоградская, 14
|5
|ул. Волгоградская, 16
|6
|ул. Волгоградская, 18
|7
|просп. Ленина, 130
|8
|просп. Ленина, 128
|9
|просп. Ленина, 134
|10
|просп. Октябрьский, 69
|11
|просп. Октябрьский, 71а
|12
|просп. Октябрьский, 71
|13
|бульв. Строителей, 30а
|14
|просп. Октябрьский, 81
|15
|просп. Октябрьский, 77а
|16
|просп. Октябрьский, 77б
|17
|просп. Ленинградский, 13а
|18
|просп. Ленинградский, 13
|19
|просп. Октябрьский, 93
|20
|просп. Ленинградский, 39
|Заводский район
|1
|просп. Молодежный, 7
|2
|ул. Свободы, 23
|3
|ул. Дружбы, 1
|4
|ул. Свободы, 11а
|5
|ул. Федоровского, 8
|Кировский район
|1
|ул. 40 лет Октября, 19
|2
|ул. 40 лет Октября, 19а
|3
|ул. 40 лет Октября, 21
|4
|ул. Александрова, 16
|5
|ул. Гурьевская, 17
|6
|ул. Инициативная, 48а
|7
|пер. Леонова, 5
|8
|пер. Леонова, 7
|9
|ул. Халтурина, 39
|10
|ул. Халтурина, 41
|11
|ул. Халтурина, 39б
|ж.р. Кедровка, ж.р. Промышленновский
|1
|ул. 8 Марта, 1а
|2
|ул. Комсомольский проезд, 6а
|ж.р. Ягуновский, ж.р. Пионер
|1
|ул. 2-ой Квартал, 2
|2
|ул. 2-ой Квартал, 5
|3
|ул. 2-ой Квартал, 10
|Рудничный район
|1
|пр-т Шахтеров, 59а
|2
|пр-т Шахтеров, 57а