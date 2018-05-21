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Стало известно, какие кемеровские дворы отремонтируют этим летом в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Другие новости от 21.05.2018

В списке – более пятидесяти адресов.

Центральный район 
1  ул. Ноградская, 13
2 ул. Красноармейская, 140
3 ул. Красноармейская, 142
4 ул. Красноармейская, 144
5 просп. Советский, 41
6 ул. Притомская Набережная, 11
7 просп. Октябрьский, 33
8 просп. Октябрьский, 33Б
9 ул. Дарвина, 3
10 просп. Кузнецкий, 58
11 просп. Кузнецкий, 64
12 ул. Рукавишникова, 6
13 ул. Коммунистическая, 90
14 ул. Красноармейская, 122
15 ул. Коммунистическая, 122
16 ул. Рукавишникова, 14
17 ул. Спортивная, 34а
18 ул. Спортивная, 36
Ленинский район
1 просп. Московский, 15
2 просп. Московский, 17б
3 просп. Московский, 13
4 ул. Волгоградская, 14
5 ул. Волгоградская, 16
6 ул. Волгоградская, 18
7 просп. Ленина, 130
8 просп. Ленина, 128
9 просп. Ленина, 134
10 просп. Октябрьский, 69
11 просп. Октябрьский, 71а
12 просп. Октябрьский, 71
13 бульв. Строителей, 30а
14 просп. Октябрьский, 81
15 просп. Октябрьский, 77а
16 просп. Октябрьский, 77б
17 просп. Ленинградский, 13а
18 просп. Ленинградский, 13
19 просп. Октябрьский, 93
20 просп. Ленинградский, 39
Заводский район
1 просп. Молодежный, 7
2 ул. Свободы, 23
3 ул. Дружбы, 1
4 ул. Свободы, 11а
5 ул. Федоровского, 8
Кировский район
1 ул. 40 лет Октября, 19
2 ул. 40 лет Октября, 19а
3 ул. 40 лет Октября, 21
4 ул. Александрова, 16
5 ул. Гурьевская, 17
6  ул. Инициативная, 48а
7 пер. Леонова, 5
8 пер. Леонова, 7
9 ул. Халтурина, 39
10 ул. Халтурина, 41
11 ул. Халтурина, 39б
ж.р. Кедровка, ж.р. Промышленновский
1 ул. 8 Марта, 1а
2 ул. Комсомольский проезд, 6а
ж.р. Ягуновский, ж.р. Пионер
1 ул. 2-ой Квартал, 2
2 ул. 2-ой Квартал, 5
3 ул. 2-ой Квартал, 10
Рудничный район
1 пр-т Шахтеров, 59а
2 пр-т Шахтеров, 57а
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