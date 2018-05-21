Кузбасские спортсмены внесли серьезный вклад в победу сборной команды России на Чемпионате мира по тайскому боксу

Международный форум завершился в мексиканском Канкуне. На турнир под эгидой IFMA приехали спортсмены из 78 стран мира.

Чемпионом в весовой категории до 54 кг стал мастер спорта международного класса Холмурод Рахимов. В финальном поединке кузбассовец оказался сильнее представителя Республики Беларусь. Таким образом кемеровчанин добавил в копилку своих достижений, помимо «золота» на чемпионате Европы (Париж, 2017), и «золото» Чемпионата мира.

Серебряную медаль в весовой категории свыше 91 кг завоевал представитель Кемерова Кирилл Корнилов. В соревнованиях среди женщин второй в весовой категории до 48 кг стала Вера Буга, представляющая Новосибирск и Кемерово.

В общекомандном зачёте сборная России стала первой, завоевав 6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые награды.