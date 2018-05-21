Кузбасс второй раз продлил отопительный сезон из-за холодов

Как сообщает областной департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса, подача тепла в территориях будет осуществляться еще несколько дней. Причем в десяти, включая Новокузнецк — до 25 мая. Еще в семи, включая Кемерово — до особого распоряжения. В большинстве остальных, по предварительным данным — до 22-23 мая, а в Ижморском районе — до 24 мая. Таким образом, начало гидравлических испытаний также будет перенесено на более поздний срок. Традиционно отопительный сезон в Кузбассе начинается 15 сентября и завершается 15 мая. Однако, прекратить подачу тепла можно, согласно нормативам, если пять дней подряд среднесуточная температура наружного воздуха не опускается ниже 8 градусов тепла по Цельсию.