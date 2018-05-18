«Другие возможности». Новый проект «СТС Кузбасс» о людях с ограниченными возможностями. Скоро в эфире.

И еще один проект уже снимается к эфиру. Он посвящён людям с ограниченными возможностями. Он стартует на «СТС Кузбасс» в июне. Герои программы «Другие возможности» расскажут о себе, о том, с какими проблемами им приходится сталкиваться в повседневной жизни, а также на собственном примере проверят насколько городская среда комфортна для тех, кто вынужден каждый день преодолевать себя. Одна из тем первого выпуска — чем занимаются особенные люди вне дома. Не пропустите в эфире и на сайте ctc-kuzbass.ru

Наталья АНИСИМОВА

«Проводится «Что? Где? Когда?». Интеллектуальный конкурс. Как видите, мы блистаем своей эрудицией. Чтобы люди могли встречаться, общаться, делиться опытом. Кто-то в спорте, кто в творчестве. А где-то можно объединится и участвовать в интеллектуальном конкурсе.»

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