В Кемерове открылся первый приют для хорьков

Его создатели выхаживают животных и помогают в поиске для них дома.

Знакомьтесь, хорек Бенджамин. Месяц назад хозяева из Новокузнецка решили отказаться от домашнего животного. На передержку его забрали в приют, который создала Анастасия Власова. Девушка всегда пристраивала брошенных хорьков. Теперь делает это вместе с другими неравнодушными любителями питомцев.

Анастасия ВЛАСОВА

ОРГАНИЗАТОР ПРИЮТА ДЛЯ ХОРЬКОВ

«Причина банальная. Вошел в гон, кусается. Они не знали, куда его деть и поэтому позвонили нам. Мы организовано его сюда перенаправили и теперь он у нас. Кастрировали и пока что идет период реабилитации.»

Хорёк — экзотическое животное. И часто причина попрощаться с ним — неумение обращаться. Татьяна Усольцева, волонтер, сама приютила 5 пушистых отказников. Начала с маленькой Машки. Стала изучать литературу по уходу за этими животными. И теперь воспитывает целое семейство хорьков.

Татьяна УСОЛЬЦЕВА

ВОЛОНТЁР ПРИЮТА ДЛЯ ХОРЬКОВ

«Самое главное, чтобы хозяин был вожаком. Тогда и будет нормально и с лотками, и не будет драк, и никаких погрызов, и ничего такого. У меня вот этот товарищ был, когда я его забрала, желтый, вонючий, кусучий. А сейчас «плюшка», с которой ходим везде на выставки, даем ребятишкам фотографироваться, целоваться, обниматься.»

Помимо дрессировки, важно питание. Основной рацион — курица, индейка, кролик, утка. 5 хорькам в неделю требуется около 10 кг. Дом им заменяет клетка в несколько ярусов. У каждого — свои любимые игрушки, а на сон уходит 18-20 часов в сутки.

Ольга ТИТОВА

КОРРЕСПОНДЕНТ

«С хорьками необходимо и гулять. Так как это норное животное, им нужно постоянно рыться и копаться в земле. Но и для самих хозяев выход на улицу с таким экзотическим животным приносит массу удовольствия.»

Своего помещения пока у приюта нет, поэтому Анастасия всех питомцев держит в квартире. Приют существует в том числе на пожертвования, поступающие от неравнодушных людей. Пушистым зверькам всегда необходимы корм, игрушки и клетки. Хотя еще более необходимы домашний уют и хороший уход.

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