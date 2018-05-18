В Белове прошла третья областная летняя спартакиада представителей бизнеса и органов контроля и надзора

Открыли состязания исполняющий обязанности заместителя губернатора Станислав Черданцев и глава Белово Алексей Курносов. Участники соревновались в мини-футболе, пляжном волейболе, пейнтболе, плавании, сдавали нормы ГТО, перетягивали погрузчик. В этом году в программу в качестве эксперимента ввели и элементы кибер-спорта. А капитаны команд участвовали в спортивной рыбалке.

Станислав ЧЕРДАНЦЕВ

И. О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГУБЕРНАТОРА КО

«Это уникальная возможность, когда бизнес и власть не конкурируют, а объединяют свои ресурсы. И спорт становится этой диалоговой площадкой. И спартакиада растет и набирает обороты. Тому подтверждение — более тысячи участников, болельщиков, гостей мероприятия.»

Алексей КУРНОСОВ

ГЛАВА Г. БЕЛОВО

«В нашем городе немодно не заниматься спортом. В прошлом году это показала сдача ГТО нашими ребятишками, которые стали лучшими в Кузбассе. Это показывает, как наши ветераны занимаются групповыми занятиями на скандинавской ходьбе.»

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