Миллион молодых деревьев посадили сегодня в Кузбассе

Легкие региона обновились липами, кленами, рябинами и соснами. В день всероссийской посадки леса с саженцами и лопатами вышли 300 тысяч кузбассовцев.

Юлия ЗОЛОТАРЕВА

КОРРЕСПОНДЕНТ

«Самая массовая посадка в Кемерове — на улице Пригородная, недалеко от поселка Пионер. Здесь более 500 человек. Лопаты в руки взяли общественники, активисты, волонтеры, ветераны-подручники. И через несколько десятков лет на этом поле вырастет 19 тысяч сосен.»

Денис ЗАСТРЕЛОВ

ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОВЕТА

«Таким образом мы пополняем зеленый фонд — городские леса нашего города Кемерово. Рядышком здесь промышленные зоны недалеко находятся, поэтому этот сосновый бор в дальнейшем позволит нам, скажем так, сохранить и улучшить экологическую ситуацию в городе, защитить жителей от выбросов промышленных.»

Новые деревья и кустарники появились в областном центре в сквере имени Резникова, у храма Казанской Божьей Матери, в Березовой роще и в Кедровке. Посадку деревьев в Кемерове приурочили к 75-летию области. С сегодняшнего дня в сквере имени Двужильного будут расти и пенсильванские ясени — коренные жители северной Америки. Они живут более 300 лет и вырастают до 48 метров. Во всероссийский День посадки леса деревья высадили и полицейские. В честь юбилея правоохранительных органов. 300 лет МВД — 300 саженцев. Молодые сосны украсят окраину Заводского района Кемерова.

Игорь МАСКАЕВ

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО РАБОТЕ С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МВД РОСИИ ПО КО

«Такое святое дело — посадить дерево. Дело каждого из нас. Пройдет время и из этих маленьких саженцев вырастут огромные деревья, которые так же будут служить на благо Кузбасса и очищать наш воздух.»

Ленинск-Кузнецкий, Киселевск, Полысаево, Гурьевск. Участие во всероссийском Дне посадки леса принял весь Кузбасс. Например, растительный фонд Междуреченска пополнился более чем на 10 тысяч саженцев.

Сергей ПЕРЕПИЛИЩЕНКО

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«В этом году мы решили приурочить данное мероприятие к 100-летию комсомола, которое будем отмечать в октябре. Вот сегодня мы заложили аллею комсомола, посадили 166 деревьев и кустарников. Это липа, черноплодка, рябина.»

Всего в Кузбассе за день высадили миллион деревьев. 300 тысяч человек помогли региону озелениться. Восстановили 94 гектара нарушенных земель.

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