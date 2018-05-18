Дополнительно 420 млн рублей из областного бюджета получат муниципалитеты на подготовку к зиме

Сегодня в Промышленновском районе прошел областной семинар для заместителей глав территорий.

Продлить отопительный сезон из-за погодных условий распорядился глава региона Сергей Цивилев. Ремонтные работы начнутся с 21 мая. Встречу с заместителями глав территорий провел исполняющий обязанности за­местителя губернатора по ЖКХ Вячеслав Телегин. Деньги на подготовку к новому отопительному сезону выделят по програм­ме рассчитанной до 2020 года.

Вячеслав ТЕЛЕГИН

И. О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГУБЕРНАТОРА КО

«Сейчас мы начинаем объезд территорий – смотреть, где какие вопросы, проблемы. Делаем срез по теплу, по воде. Сейчас уже определились, что дополнительно выделяем 420 млн муниципалитетам, чтобы они могли те или иные работы провести.

Приоритетная задача — об­еспечить оперативное и эффективное взаим­одействие между муни­ципалитетами. Особен­но при ликвидации ав­арийных ситуаций.

Вадим КУЗНЕЦОВ

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ Г. МЫСКИ

«Любые мероприятия, которые проводятся. И если муниципалитет не справляется со своими силами, мы всегда обращаемся друг к другу. Всегда получаем поддержку. Так и надо делать. Потому что одним в этой ситуации не справиться.»

В 2015-м в Промышленновском районе установили 14 термороботов. Они заменяют котельные и намного экономичнее. Устройства обслуживают всего 6 человек.

Виктор СЕРЕБРОВ

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«В этом году планируется установить еще 12 термороботов. Дополнительно будем уходить от малых котельных, которые затратны и более аварийны, требуют большого вложения денежных средств. И также — от электрокотлов, в первую очередь.»

В области действуют около тысячи котельных. Коммунальщики обслуживают более 4 тыс. км теплосетей и 12 тыс. км водоводов. И дополнительные средства, которые направят в тер­ритории из областного бюджета, помогут более эффективно подготовит­ь все это непростое хозяйство к следующему сез­ону.

Кстати, у нас есть Telegram-канал, где мы публикуем новости, видео и эксклюзивный медиаконтент специально для подписчиков мессенджера. Присоединиться к каналу можно по ссылке https://t.me/ctckuzbass