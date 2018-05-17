В Кемерове прошла встреча специалистов финансовых компаний и представителей бизнеса Кузбасса

Главный вопрос, который интересует предпринимателей: как привлечь новые средства в свое дело.

Как привлечь деньги в бизнес? Этот вопрос стал самым актуальным для кузбасских предпринимателей. Инициатором встречи «Инвестиционный Компас» стала Сибирская регистрационная компания из Новокузнецка. Они пригласили в Сибирь специалистов из Санкт-Петербурга, которые рассказали об альтернативных инструментах привлечения средств в бизнес.

Сергей МАКЕЕВ

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА КОРПОРАТИВНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ КОМПАНИИ «ДОХОДЪ» Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

«Поиск стратегических инвесторов, IPO, выпуск облигационного займа. Плюс, мы работаем с различными венчурными фондами, которые могут прокредитовать или дать финансовые ресурсы стартапам, если они посчитают, что идея интересная.»

В условиях, когда банки, зачастую, отказывают в кредитах, кузбасские бизнесмены могут через инвестиционные компании привлечь необходимые средства. Задача встречи — познакомить с новыми инструментами финансового рынка. Среди них, например, IPO — продажа ценных бумаг неограниченному кругу лиц через биржу. Все предложения — это реальные программы, которые уже работают в российском бизнесе.

Андрей АЛЕХИН

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СИБИРСКОЙ РЕГИСТРАЦИОННОЙ КОМПАНИИ Г.НОВОКУЗНЕЦК

«Фонд «Компас» идет по другой схеме: сначала создается реальный товар, реальная программа. И, чтобы кто-то мог купить акции проекта, он однозначно увидит реальное изделие: потрогает его руками, узнает, где оно будет использовано, куда будет продаваться.»

Во встречах «Инвестиционный Компас» уже поучаствовали бизнесмены в Барнауле, Новокузнецке. Теперь и в Кемерове. Это первый опыт для кузбасских предпринимателей, который поможет найти дополнительные ресурсы для развития своего дела.

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