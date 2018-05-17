В Новокузнецке прошли учения спасателей

Чрезвычайное происшествие в самом высоком жилом здании Новокузнецка. По легенде, в двадцатипятиэтажном доме произошел пожар.

Автолестница с самой длинной в городе рукой и заграничный чудо-водомёт. Эти учения — открытая демонстрация сил и средств. Спасатели новокузнецкого гарнизона привезли самую передовую свою технику. Но какие бы супер-механизмы на вооружении ни стояли, заходят в горящий дом всё равно люди. Звено службы газо-дымозащиты готовится ко штурму.

Очаг возгорания, по легенде, на шестом этаже. Выше поджигать не стали. Хотя прибывшая на учения техника способна и на большее. Во-первых, учитывая сырую погоду — риска в службе пожарных и так хватает. Во-вторых, до 25-го этажа и 50-метровая рука единственной в городе высотной автолестницы не достанет.

Роман ГАЙТ

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«На данных объектах высотных, в первую очередь, очень важна работоспособность систем внутреннего водоснабжения. Потому как, сегодня вы видели — с нашей техники невозможно до 25 этажа подать огнетушащие вещества. Подача огнетушащих веществ свыше 16 этажа будет производиться по внутреннему водоснабжению.»

Брать воду спасатели в такой ситуации должны из пожарных кранов, установленных на лестничных площадках. Их исправность – зона ответственности обслуживающих дом организаций. Другой жизненно важный аспект уже на совести, в первую очередь, самих жильцов. Из-за тесно припаркованных машин в большинство нынешних дворов даже обычная автоцистерна протискивается с трудом, не говоря уже о громоздкой АКП-50.

Роман ГАЙТ

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«Сложности всегда присутствуют на многоквартирном коммунальном жилье. Но в данном случае, сегодня, проблем у нас не было. Здесь нанесена разметка – это именно поворотная площадка для спецтехники. В настоящее время для пожарной техники она была задействована.»

Учения получились весьма показательными. Дело, правда, не столько в самих спасателях, сколько в планировке жилых кварталов. Здесь и сейчас всех спасли. Но много ли домов в Новокузнецке могут похвастать площадками для спецтехники и пожарными кранами на этажах? Между тем, высотных зданий в городе становится всё больше.

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