Участники проекта «Прокачка» начинают свой путь к стройности с подбора правильного питания

Не только тренироваться, но и правильно питаться. Уже на следующей неделе для каждого участники проекта «Прокачка», диетологи составят индивидуальное меню. А пока они разбираются в тонкостях протеиновых коктейлей и витаминных комплексов. Федеральная сеть магазинов спортивного питания «Фитнес Формула» — крупнейшая сеть магазинов спортивного питания в Сибири подготовила для каждого участника полезные подарки, которые помогут быстрее распрощаться с лишними килограммами.

Глеб СТАФЕЕВ

УЧАСТНИК ПРОЕКТА «ПРОКАЧКА»

«Ради того, чтобы участвовать в этом проекте и достигать поставленных целей в проекте «Прокачка», я даже отказался от поездки в Москву на президентский форум. Моя цель далеко зашла, и я ее хочу достичь!»