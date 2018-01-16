Новая жизнь сердца. Кузбасские кардиологи освоили инновационное устройство — окклюдер. В 2017-ом под руководством московских специалистов провели 10 успешных операций. Начиная с этого года, подобные оперативные вмешательства станут регулярными.

Юлия ЗОЛОТАРЕВА

КОРРЕСПОНДЕНТ

«За этим окном на операционном столе — пациент. Для него процедура пройдет за считанные секунды. Врачи потратят на работу час. Цифра небольшая, но раньше она была вдвое больше. Время операции сократилось благодаря новому устройству — окклюдеру.»

Внешне он напоминает маленький зонт. Так же, как настоящий, раскрывается в целях защиты. Только не от дождя, а от тромбов и инфарктов.

Владимир ГАНЮКОВ

ЗАВЕДУЮЩИЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ ИНТЕРВЕНЦИОННЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ

«Самой проблемы в том, что тромбы образуются — нет. Они могут образовываться в сердце. Проблема заключается в том, что они могут дислоцироваться. То есть, из этого места уходить и попадать в сосуды головного мозга и вызывать инсульты у людей.»

Окклюдер блокирует работу ушка левого предсердия. Так же как аппендикс, этот орган утратил свои функции. Здоровому организму он не мешает. Потенциально опасен может быть для людей с фибрилляцией сердца — хаотичными сокращениями. Более 90% тромбов образуются именно в этом участке органа.

Операция не полостная. Не оставит на теле большого шрама. Лишь надрез в 2-3 миллиметра. Через него и вводится окклюдер. Он раскрывается внутри, блокирует ушко предсердия и остается с хозяином навсегда.

Никита КОЧЕРГИН

РЕНТГЕН-ХИРУРГ

«Окклюдер помогает пациенту избавиться от необходимости принимать препарат, который разжижает кровь и может привести к кровотечениям. Восстановительный период очень короткий. Мы этих пациентов можем выписывать почти на следующий день после процедуры.»

Окклюдер состоит из полимеров — органических веществ, и легко приживается в тканях. Через пару месяцев сливается с клетками сердца. Кузбасские кардиологи впервые применили аппарат в прошлом году. Но под руководством московских специалистов. За 2017 — 10 успешных операций. В наступившем году провели оперативное вмешательство самостоятельно. Правда, обучаться продолжают. Инновационное устройство пока привозят из Чехии и Германии, однако, в ближайшие несколько лет планирую перейти на применение отечественных окклюдеров. Их разработкой сейчас занимаются в Новосибирске. На 2018-ый год в кардиоцентре запланировано еще 15 таких операций. А значит, как минимум на 15 здоровых сердец в регионе станет больше.