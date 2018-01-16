Тамара Малышкина. Полвека в журналистике.

Тамара Малышкина за полвека в профессии удостоена в том числе и медалей «За особый вклад в развитие Кузбасса», «За веру и добро», «За служение Кузбассу», «Алексея Леонова». И выход на пенсию не стал поводом для завершения профессиональной самореализации.

За почти полвека журналист газеты «Кузбасс» Тамара Малышкина успела побывать и корректором, и корреспондентом, и редактором. Писала тексты по письмам читателей и историческим материалам. Но 22 года назад выбрала тему огородничества. С 1995 года — редактор спецвыпуска «Сад и огород». Как ухаживать за своим земельным участком, как разводить, собирать и консервировать овощи и фрукты. Теперь ее знает практический каждый дачник и выращивает свой урожай по советам Тамары Дмитриевны.

Тамара МАЛЫШКИНА

РЕДАКТОР СПЕЦВЫПУСКА ГАЗЕТЫ «КУЗБАСС» — «САД И ОГОРОД»

«Когда она только начиналась, столько литературы и информации не было. Это страничка в Кузбассе для местных садоводов была и советчиком и другом, помощником и в какой-то степени отдушиной. Это сейчас в контакт войди и там все что угодно раскопаешь. Но, несмотря на обширность этой информации, эта страничка не потеряла своей актуальности.»

Имя Тамары Малышкиной можно найти и в энциклопедии «Журналистов России 20 и 21 века». Она добилась установки мемориальной доски в честь журналистов-фронтовиков великой отечественной войны на здании редакции газеты «Кузбасс».

Андрей КОРОЛЕВ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ ГАЗЕТЫ «КУЗБАСС»

«Сейчас эта табличка висит и цветы живые там часто. Вот это один пример. Это Малышкина. Она на себя это берет и доводит до конца. Это профи самой высокой пробы. Это настоящий журналист.»

Работая в отделе писем, нередко приходилось выезжать в разные поселения и разбирать конфликтные ситуации. Однажды, пришлось ехать в Топкинский район. Куда Тамара Дмитриевна еле добралась, чуть не замерзла в снегу, а обратно пришлось выбираться вообще на тепловозе. Но материал был написан.

Лариса ЛЕКОМЦЕВА

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ГАЗЕТЫ «КУЗБАСС»

«Для меня это прежде всего образец ответственности. И каждую неделю, раз в неделю без всяких перерывов, несмотря на какие-то свои обстоятельства, может быть где-то она приболела страничка эта выходила, выходит и будет выходить.»

Садоводство и огородничество — вторая экономика Кузбасса. Так назвал полезное занятие огромной армии жителей области губернатор Аман Тулеев. С этим согласна и Тамара Дмитриевна, вкладывая в работу второй экономики собственные знания и талант. Всегда востребованные благодарными читателями.