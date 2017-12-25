Жители областного центра смогут воспользоваться обновлённой системой «Электронный проездной»Другие новости от 25.12.2017
Актуально
27 воспитанников кузбасских детских домов отправились на новогоднюю елку в Москву
Синоптики предупредили кузбассовцев о неустойчивой погоде в последнюю неделю декабря
В Новокузнецке открыли многофункциональный историко-культурный центр "Крылья"
Коммунальщики Кузбасса объявили акцию "В Новый Год - без долгов!"
В Березовском сотрудники полиции и вневедомственной охраны задержали похитителя мультикассы
Аман Тулеев встретился с горняками шахты "Есаульская", находившимися за завалом 35 часов
- 25.12.17
Включайся
В гостях участники фестиваля "Лось-bazar". Поговорим об игрушках. Во второй части программы будем учиться ирландским танцам! Чемпионы мира у нас в студии! Эфир программы "Включайся" от 25.12.2017