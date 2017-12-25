Аккредитация
Прямые трансляции губернатора А. Г. Тулеева

Жители областного центра смогут воспользоваться обновлённой системой «Электронный проездной»

Другие новости от 25.12.2017

Поделиться в соцсетях

Автор сюжета:

Актуально