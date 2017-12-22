Аман Тулеев объявил благодарность всем, кто принимал участие в спасательной операции на шахте «Есаульская»

Напомним, обрушение породы произошло на шахте «Есаульская» (Новокузнецкий район) во время проведения горных работ на тупиковом вентиляционном штреке в 19:10. В это время под землей находились 100 горняков, 97 из них самостоятельно выходят на поверхность.

Ситуацию на шахте сразу взял под личный контроль губернатор области Аман Тулеев. С горняками была установлена связь. Губернатор лично провел переговоры с шахтерами. Аман Тулеев рассказал одному из них, Алексею Ильиных, о плане спасательных работ, выразил горнякам слова поддержки.

В спасательной операции участвовали более 100 человек. Для эвакуации шахтеров горноспасатели и работники предприятия вручную, с помощью отбойных молотков, проложили поисково-спасательную выработку до места нахождения горняков. Её длина составила около 13-14 метров.

Дважды горнякам доставляли еду и воду, а также необходимые вещи через специально пробуренные скважины. С их родственниками работали психологи МЧС России.

Проходчиков Эдуарда Булычева, Владислава Халиуллина и машиниста Алексея Ильиных осмотрела медицинская бригада. Их самочувствие хорошее. Они уже встретились с родственниками.

Губернатор объявил благодарность всем, кто принимал участие в спасательной операции. Особо отличившиеся будут представлены к областным наградам.