Губернатор выступил с предложением по уменьшению числа аукционов на разработку угольных участков

Губернатор выступил с предложением по уменьшению числа аукционов на разработку угольных участковДругие новости от 18.12.2017
Актуально
Настоящий праздник увлечений состоялся в Областной научной библиотеке
В Новокузнецке с успехом прошли гастроли театра имени Вахтангова
Правоохранители пресекли деятельность организованной группы в Кузбассе
- 18.12.17
Включайся
Каким будет будущее Кузбасского КВН? Завершился зимний кубок школьных команд КВН. Победители у нас в прямом эфире. Кейпы, снуды, порнчо - как выглядеть неотразимым на новогодней вечеринке? Поговорим во второй части программы. Эфир программы "Включайся" от 18.12.2017
- 15.12.17
Кухня погоды
Самые точные прогнозы на выходные и предстоящую неделю на "СТС-Кузбасс"! "Кухня погоды" от 15.12.2017
- 15.12.17
Темы недели
Все самое интересное из жизни области за прошедшую неделю от журналистов "СТС Кузбасс". Темы недели. Выпуск от 15.12.2017
- 14.12.17
Актуальное интервью
Ситуация на рынке труда. Интервью с заместителем губернатора Денисом Шамгуновым. Эфир программы "Актуальное интервью" от 14.12.2017