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Прямые трансляции губернатора А. Г. Тулеева

В Кемерове открыли новый корпус для детей ясельного возраста детского сада № 238

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