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Прямые трансляции губернатора А. Г. Тулеева

Губернатор особо подчеркнул — необходимо обеспечить безопасность и хорошее настроение жителей области в праздники

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