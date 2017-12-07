Губернатор поручил ещё раз проверить систему антитеррористических мер на всех ключевых объектах

Губернатор поручил ещё раз проверить систему антитеррористических мер на всех ключевых объектахДругие новости от 07.12.2017
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- 08.12.17
Кухня погоды
Самые точные прогнозы на выходные и предстоящую неделю на "СТС-Кузбасс"! "Кухня погоды" от 08.12.2017
Губернатор особо подчеркнул - необходимо обеспечить безопасность и хорошее настроение жителей области в праздники
Губернатор прокомментировал заявление В.В. Путина о своем намерении баллотироваться на новый президентский срок
Аварий и ЧП на жизненно важных объектах не должно быть - заявил Аман Тулеев
- 07.12.17
Включайся
Чем заменить антибиотики и когда нужно начинать заниматься профилактикой простудных заболеваний. Составляем план мероприятий. Артем Вахитов и Дмитрий Меньшиков – сила и слава Кузбасского спорта. О своих новых победах чемпионы расскажут в нашем эфире. Эфир программы "Включайся" от 07.12.2017
Журнал "Авторский проект" провел ежегодную церемонию вручения премии "KUZBASS BUSINESS AWARDS"
В связи с резонансными ДТП инспекторы ГИБДД проводят профилактические рейды
Всероссийский конкурс управленцев стартовал в октябре по инициативе президента Путина