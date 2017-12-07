Аккредитация
Прямые трансляции губернатора А. Г. Тулеева

Губернатор поручил ещё раз проверить систему антитеррористических мер на всех ключевых объектах

Другие новости от 07.12.2017

Поделиться в соцсетях

Автор сюжета:

Актуально