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Прямые трансляции губернатора А. Г. Тулеева

Аварий и ЧП на жизненно важных объектах не должно быть — заявил Аман Тулеев

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