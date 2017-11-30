Инспекторы госконтроля Кузбасской Росгвардии проверили туристический комплекс

Инспекторы госконтроля Кузбасской Росгвардии проверили туристический комплексДругие новости от 30.11.2017
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- 01.12.17
Кухня погоды
Самые точные прогнозы на выходные и предстоящую неделю на "СТС-Кузбасс"! "Кухня погоды" от 01.12.2017
В Кузбассе проходят мероприятия, приуроченные ко Всемирному Дню борьбы со СПИДом
Рост цены автомобильного топлива вызвал беспокойство у кузбассовцев
- 30.11.17
Включайся
Рисунки на полях - это НЛО. Что же такое - рисунки на руках? Узнаем у мастера мехенди. Отмечаем международный день домашних животных. У нас в студии братья наши меньшие со своими хозяином. Эфир программы "Включайся" от 30.11.2017
Спортивная площадка в стиле воркаут появилась на бульваре Строителей в областном центре
Продукция исправительных учреждений региона с каждым годом все активнее завоевывает товарный рынок
Имя великого оперного певца Дмитрия Хворостовского будет носить Прокопьевский колледж искусств
В Кузбассе впервые провели региональный форум "ИТ - среда для бизнеса"