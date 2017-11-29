В Кузбассе впервые провели региональный форум «ИТ — среда для бизнеса»Другие новости от 29.11.2017
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Продукция исправительных учреждений региона с каждым годом все активнее завоевывает товарный рынок
Имя великого оперного певца Дмитрия Хворостовского будет носить Прокопьевский колледж искусств
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В Новокузнецке прошло совещание, посвященное реформированию отрасли теплоснабжения области
Аман Тулеев поручил усилить меры безопасности на шахте "Анжерская-Южная"
В Кировском районе областного центра устранили серьезную аварию на водопроводе
- 29.11.17
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"Worldskills Russia" – чемпионат молодых профессионалов. Как принять участие и победить. Обрушение цен на мобильный интернет. Как выбрать правильного оператора мобильной связи? Эфир программы "Включайся" от 29.11.2017
- 28.11.17
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Участники отряда студентов-спасателей "Скала" провели мастер-класс для воспитанников реабилитационного центра